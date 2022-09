Microsoft: Londres s'inquiète du rachat d'Activision information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 15:51

(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence s'est inquiétée jeudi du projet d'acquisition d'Activision par Microsoft, craignant que l'opération affaiblisse la concurrence sur le marché des jeux vidéo.



Dans un avis publié sur son site Internet, la Competition and Markets Authority (CMA) rappelle que Microsoft est, avec Sony and Nintendo, l'un des trois acteurs dominants du marché des consoles de jeux vidéo depuis 20 ans.



Activision Blizzard est, de son côté, l'un des plus grands vendeurs de jeux vidéo dans le monde, ave des franchises bien connues telles que 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'.



'La CMA est préoccupée de la possibilité que l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pénalises ses concurrents, y compris les acteurs récemment arrivés et les futurs entrants, en leur refusant l'accès aux jeux d'Activision Blizzard ou en exigeant des termes bien trop strictes', explique Londres dans son communiqué.