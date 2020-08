Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : les discussions se précisent autour de TikTok Cercle Finance • 03/08/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Microsoft a reconnu dimanche l'existence de discussions préliminaires en vue de l'acquisition des activités aux Etats-Unis de l'application chinoise de vidéos mobiles en format court TikTok. Dans un article publié sur son blog d'entreprise, le géant des logiciels indique que son directeur général Satya Nadella s'est entretenu sur le sujet avec le président américain Donald Trump et que le dialogue avec la Maison Blanche est appelé à se poursuivre. Parallèlement, Microsoft dit avoir l'intention d'ouvrir des discussions avec ByteDance, la maison-mère de TikTok, au cours des semaines qui viennent, avec la volonté de boucler les négociations au plus tard en date du 15 septembre. Dans son post, le groupe informatique américain précise avoir déposé, aux côtés de ByteDance, une procédure de notification auprès du Comité des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) portant sur un projet d'acquisition de TikTok aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour mémoire, Donald Trump avait annoncé vendredi prévoir la signature d'un décret visant à interdire TikTok aux Etats-Unis.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +4.67%