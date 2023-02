Microsoft: les avis des brokers après la conférence sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - Plusieurs analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours sur le titre après la conférence organisée mardi par le groupe technologique depuis son siège de Redmond (Washington).



Wedbush Securities a maintenu mercredi son opinion 'surperformance' sur le titre Microsoft, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 280 dollars.



Dans une note de réaction, le broker américain salue les annonces faites mardi par le groupe de Redmond (Washington) à l'occasion d'une conférence dédiée aux questions liées à l'intelligence artificielle.



'Avec ces nouvelles fonctionnalités séduisantes qui vont être proposées aux utilisateurs de son moteur de recherche Bing, la stratégie de Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle est susceptible de métamorphoser le marché de la recherche sur Internet en se traduisant par des gains de parts de marché grâce à des bénéfices accrus pour les utilisateurs et une expérience améliorée', explique le courtier.



Pour Wedbush, il ne s'agit que d'une première étape en la matière, Microsoft étant appelé selon lui à intégrer davantage de fonctionnalités dans son offre 'cloud' cette année, au même titre que les autres géants de la tech.



D'après lui, cet investissement stratégique est toutefois susceptible de rebattre les cartes dans le secteur en renforçant le positionnement du géant des logiciels avant ce qui s'annonce comme une féroce bataille.



Mizuho a relevé hier son objectif de cours sur Microsoft, porté de 280 à 300 dollars suite à l'annonce, hier, de l'intégration de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle au sein du moteur de recherche Bing et du navigateur Edge.



L'analyste estime que ces améliorations vont permettre d'enrichir le fonctionnement de Bing et Edge en leur ajoutant une dimension interactive, en favorisant le format de la discussion (chat) et en affinant les résultats des recherches.



Mizuho souligne que Microsoft dit par ailleurs voir un potentiel d'application intéressant dans la publicité en ligne, un domaine dans lequel ses performances sont appelées à s'améliorer avec l'usage croissant de ces technologies.



Dans sa note, le bureau d'études rappelle qu'il avait déclaré, suite à la publication des derniers résultats trimestriels du groupe technologique, qu'il ne fallait pas sous-estimer le potentiel lié à l'intelligence artificielle dans la trajectoire future de la société.



'Ce moment est arrivé plus tôt que prévu, conclut-il, et nous pensons que son adoption pourrait largement se répandre, que ce soit dans le domaine du grand public comme celui des entreprises'.



Jefferies reste également à 'achat' sur Microsoft tout en relevant son objectif de cours de 275 à 310 dollars, après sa présentation des mises à jour alimentées par l'IA (intelligence artificielle) pour Bing et Edge en utilisant les modèles de langage de nouvelle génération d'OpenAI.



'Les améliorations de la recherche agiront comme un vent arrière pour les recettes publicitaires à long terme, mais il faudra du temps pour ramener les utilisateurs sur Bing et ils auront besoin d'un pied de biche pour éloigner les annonceurs de Google', estime-t-il.



Jefferies considère ces mises à jour comme la 'pointe émergée de l'iceberg pour les capacités en IA de Microsoft, avec la plus grande opportunité résidant dans les cas d'utilisation en entreprise'.