Microsoft: les avis des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 16:47

(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir un BPA en hausse de 10% à 2,45 dollars au titre de son troisième trimestre 2022-23 (+14% hors effets de changes), ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en augmentation lui aussi de 10%, à 22,4 milliards.



Le géant informatique de Redmond a vu ses revenus augmenter de 7% à 52,9 milliards de dollars (+10% à taux de changes constants),



Suite à l'annonce des résultats, Wells Fargo maintient sa recommandation 'surpondérer' sur Microsoft, tout en augmentant son objectif de cours de 320 à 345 dollars.



'La croissance d'Azure a dépassé les attentes, Microsoft montrant sa capacité à protéger sa marge et son BPA dans un contexte difficile', souligne le broker, qui salue une 'position inégalée dans l'informatique d'entreprise'.



Après cette publication, Wells Fargo s'attend à ce que l'attention des investisseurs se déplace désormais vers un cycle d'investissement probable pour l'intelligence artificielle (IA) au cours de l'exercice 2023-24.



Wedbush réaffirme également son opinion 'surperformance' sur Microsoft et relève son objectif de cours de 315 à 325 dollars, 'reflétant une vigueur accrue d'Azure', au lendemain des résultats du géant informatique.



'La croissance du cloud et les perspectives d'ensemble pour le trimestre de juin se sont montrées solides et bien meilleures que ce qui était craint, étant donnés les bruits récents sur le marché', souligne le broker.



Wedbush estime en outre que le dossier de l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, avec ChatGPT menant la course dans ce domaine.



Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Microsoft avec un objectif de cours rehaussé de 310 à 325 dollars, considérant que le groupe informatique est mieux positionné que la plupart, et restant enthousiaste sur le thème de la consolidation à long terme.



Jefferies estime que l'attention des investisseurs reste concentrée sur la croissance d'Azure et sur la progression potentielle de l'intelligence artificielle, qui est selon lui 'probablement surestimée à court terme et sous-estimée à long terme'.