Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: le titre recherché à deux jours des résultats information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - Microsoft s'inscrit en hausse mardi à Wall Street, soutenu par des commentaires positifs de Wedbush Securities à deux jours de la parution de ses résultats de premier trimestre.



Dans une note publiée dans la matinée, l'analyste vedette de Wedbush, Dan Ives, indique que la publication, prévue jeudi soir, va permettre aux investisseurs de pleinement évaluer les implications de la révolution liée à l'IA.



'Nous considérons qu'il s'agit, du point de vue de Microsoft, d'un moment comparable à celui du lancement de l'iPhone, l'IA étant de nature à modifier la trajectoire de croissance que le groupe de Redmond connaissait dans le 'cloud' depuis quelques années et à renforcer la confiance du marché dans cette dynamique', souligne-t-il.



Wedbush, qui affiche une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 500 dollars sur le titre, prévoit ainsi une croissance de 30% de l'activité d'Azure, la branche d'informatique dématérialisée, sur le trimestre écoulé.



D'après ses calculs, les déploiements de projets d'IA 'Co-Pilot' chez les clients pourraient générer entre 25 et 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel d'ici à la fin 2025.



Ce matin, Microsoft a annoncé que Coca-Cola l'avait choisi en tant que fournisseur privilégié pour ses plateformes de 'cloud' et d'IA dans le cadre d'un contrat ce cinq ans évalué à quelque 1,1 milliards de dollars.



L'action Microsoft, en hausse de 8% depuis le début de l'année, continue d'évoluer à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, ce qui en fait toujours la première capitalisation boursière mondiale avec une valorisation de plus de 3.000 milliards de dollars.



Le titre gagne actuellement 1,6%, parmi les plus fortes hausses du Dow Jones qui avance de 0,5%.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.41%