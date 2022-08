Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: le titre progresse, un analyste en renfort information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - Microsoft évolue en hausse ce lundi à la Bourse de New York alors que le titre figure parmi les valeurs technologiques préférées de Wedbush en vue de la fin de l'année.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle, à l'heure où la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, que les géants technologiques ont fait mieux que redouté sur le trimestre écoulé.



Concernant Microsoft, Wedbush dit ainsi maintenir sa recommandation 'surperformance' assortie d'un objectif de cours de 320 dollars.



'Nos résultats concernant la trajectoire de croissance d'Azure demeurent solides à l'approche de l'exercice 2023 et nous pensons que Nadella and co. n'en sont qu'à mi-parcours dans la transformation de ce géant du cloud, sachant qu'à peine 50% des charges de travail ont basculé sur le cloud à ce jour', souligne-t-il.



Hormis Microsoft, les valeurs privilégiées de Wedbush au sein du secteur technologique d'ici à la fin de l'année incluent Apple et Palo Alto Networks.



