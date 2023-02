Microsoft: le titre profite des dernières avancées dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 16:50

(CercleFinance.com) - Le titre Microsoft s'inscrit en forte hausse pour la deuxième séance d'affilée ce mercredi, bénéficiant de plusieurs relèvements d'objectifs de cours suite à ses progrès dans l'intelligence artificielle (IA).



Une heure après l'ouverture, le géant des logiciels s'octroie une progression de 1,2%, ce qui en fait la plus forte progression de l'indice Dow Jones, après avoir déjà progressé de 4,2% la veille.



De nombreux analystes ont revu à la hausse leur cible sur le titre après la conférence organisée hier par le groupe technologique depuis son siège de Redmond (Washington).



C'est le cas notamment de Jefferies, qui reste à 'achat' avec un objectif revu à la hausse, de 275 à 310 dollars, après la présentation de mardi.



Mizuho a également relevé son objectif de cours, porté de 280 à 300 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Le bureau d'études estime que l'ajout de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle vont permettre au groupe d'enrichir le fonctionnement de son moteur de recherche Bing et de son navigateur Edge en leur apportant une dimension interactive, en favorisant le format de la discussion (chat) et en affinant les résultats des recherches.



Chez Wells Fargo, qui renouvelle sa recommandation 'surpondérer', on estime que Microsoft a sorti hier 'un as de sa poche' qui lui permet de se positionner au centre du match ayant trait à l'IA.



Wedbush Securities a maintenu mercredi son opinion 'surperformance' sur le titre Microsoft, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 280 dollars.



D'après le broker, Microsoft est susceptible de métamorphoser le marché de la recherche sur Internet en remportant des gains de parts de marché grâce à des bénéfices accrus pour les utilisateurs et à une expérience améliorée.



Pour mémoire, Microsoft a annoncé hier que la nouvelle version de Bing fonctionnerait avec un modèle inédit de nouvelle génération conçu par OpenAI, encore plus puissant que ChatGPT et spécialement conçu pour la recherche en ligne.



Suite à toutes ces annonces, la valorisation boursière de Microsoft dépasse 2.010 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième capitalisation mondiale juste derrière Apple (2.420 milliards de dollars).