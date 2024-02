Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: le titre monte, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,5% à la Bourse de New York profitant de l'analyse positive de HSBC.



HSBC a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur Microsoft, avec un objectif de cours porté de 413 à 516 dollars, estimant que le bénéfice par action (BPA) du géant des logiciels pourrait doubler d'ici 2027.



Selon le broker, les investisseurs doivent considérer Microsoft comme un 'investissement de coeur' au sein du secteur des logiciels compte tendu de la solidité de sa croissance, de son profil de marge, de sa valorisation boursière et de son exposition au 'cloud' et à l'IA.



En dépit de la taille du groupe, HSBC dit ainsi anticiper une croissance moyenne annuelle de 17,8% de son BPA hors éléments exceptionnels sur la période 2023/2027, soit un quasi-doublement sur l'ensemble de l'intervalle.



Malgré ses perspectives de croissance, le titre Microsoft se traite sur la base d'un PER 2024 de 30,8x, conclut-il, c'est-à-dire avec une décote par rapport à la médiane du secteur qui s'établit à 35x.





