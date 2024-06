Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: le titre avance, New Street initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 16:06









(CercleFinance.com) - Microsoft signe l'une des plus fortes progressions de l'indice Dow Jones lundi à la Bourse de New York dans le sillage d'une note de New Street Research, qui initie à l'achat le suivi de la valeur.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre du géant américain des logiciels s'adjuge près de 0,8%, alors que le Dow est quasiment inchangé au même moment.



L'action affiche désormais un gain de plus de 12% depuis le début de l'année.



Dans une étude intitulée 'd'une révolution à l'autre', le bureau d'études indépendant met en avant les nombreuses franchises de qualité dont bénéficie le groupe de Redmond (Washington), notamment dans le 'cloud' avec Azure.



Saluant son 'excellente exécution', il souligne que le cours de Bourse a été multiplié par 12 au cours des dix dernières années, tandis que le chiffre d'affaires a triplé et que le BPA a quadruplé sur la période.



Le cabinet estime que la société - qu'il juge par ailleurs bien positionnée dans le domaine de l'IA générative grâce à son partenariat avec OpenAI -pourrait faire croître sa rentabilité à un rythme annuel compris entre 10% à 15% dans les années à venir.



Dans ce contexte, New Street initie le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 570 dollars, faisant apparaître un potentiel haussier de 35%.





Valeurs associées MICROSOFT 426.90 USD NASDAQ +0.72%