Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : le Surface Duo en approche ? Cercle Finance • 24/07/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Selon le média américain Windows Central, le Surface Duo a obtenu très récemment sa certification FCC (la Commission fédérale des communications américaine), ce qui pourrait confirmer que le premier smartphone Android du géant américain serait lancé très bientôt. Les rumeurs se multiplient en effet quant à une sortie de l'appareil durant l'été. Rappelons que le Surface Duo sera un smartphone à double écran, tourné vers la productivité. S'il devait sortir cet été - alors qu'une disponibilité en fin d'année avait d'abord été évoquée par Microsoft -, ce serait sans doute pour éviter que l'appareil ne souffre trop de la comparaison avec le Samsung Galaxy Fold 2. Ce dernier doit être présenté en août.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -4.35%