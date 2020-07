Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : le Surface Duo disponible fin août ? Cercle Finance • 31/07/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Selon le magazine américain Windows Central, le Surface Duo pourrait être disponible dès le 24 août, sa production ayant d'ores et déjà commencé. Rappelons que le Surface Duo marque le retour de Microsoft sur le marché des smartphones. Il s'agira d'un appareil à double écran, utilisant le système d'exploitation de Google, Android. Une première : les téléphones portables commercialisés par Microsoft voilà quelques années s'appuyaient sur un OS 'maison', Windows Phone. Si Microsoft n'a pas confirmé ou infirmé l'information, le Surface Duo est bel et bien en approche : il a obtenu voilà quelques jours sa certification par la FCC. Il s'agit bien souvent de l'ultime étape avant la commercialisation d'un smartphone.

