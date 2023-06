Microsoft : le rachat d'Activision Blizzard bloqué temporairement

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

" En contrôlant le contenu d'Activision, Microsoft aurait la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision de manière à réduire considérablement la concurrence - y compris la concurrence sur la qualité, le prix et l'innovation des produits ", fait valoir l'autorité de régulation.

(AOF) - Le projet de rachat de la société de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft a été bloqué temporairement par un juge fédéral, ce qui donne plus de temps à l'examen réglementaire de l'opération. Cette décision fait suite à la demande de la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'empêcher temporairement Microsoft de finaliser le rachat.

