Microsoft: le rachat d'Activision a du plomb dans l'aile

(CercleFinance.com) - Les chances de voir le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft se concrétiser ont encore diminué jeudi soir avec l'opposition manifestée par la Federal Trade Commission (FTC).



Dans un communiqué publié sur son site Internet, l'autorité en matière de la concurrence aux Etats-Unis a annoncé avoir déposé une plainte administrative en vue de bloquer cette opération de rachat, estimée à 69 milliards de dollars.



Selon la FTC, cette acquisition, 'la plus importante jamais réalisée par Microsoft et la plus grosse du marché des jeux vidéo, permettrait à Microsoft de faire disparaître les concurrents de ses consoles Xbox ainsi que de ses services à forte croissance dans l'abonnement et le cloud'.



L'administration rappelle qu'Activision est à l'origine de titres particulièrement populaires au sein de la communauté de joueurs, tels que 'Call of Duty', 'World of Warcraft', 'Diablo' et 'Overwatch'.



Les titres Microsoft (-0,4%) et Activision (-0,4%) étaient malgré tout peu affecté en Bourse par les décisions de la FTC, qui étaient largement anticipées après des fuites dans la presse.



Certains analystes se disent optimistes sur les chances de voir l'opération aboutir à la faveur de quelques concessions de la part de Microsoft, d'autres mettant en avant les solides perspectives d'Activision, même au cas où elle devait poursuivre sa route en tant qu'entité indépendante.