Microsoft : le nouveau Edge disponible pour Windows 10 ARM Cercle Finance • 10/02/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Microsoft a publié une mise à jour de son navigateur Edge, le rendant totalement compatible avec les processeurs ARM64. Cela n'a l'air de rien comme ça, mais cette mise à jour corrige une anomalie : le navigateur 'maison' de Microsoft n'était en effet jusque-là pas totalement fonctionnel sur... la Surface Pro X, l'un des derniers-nés de la gamme Surface. La version 32 bits de Microsoft Edge était alors exécutée via un émulateur. Rappelons que le navigateur Edge est désormais basé sur le moteur Chromium.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.80%