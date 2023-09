Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: le dividende trimestriel relevé de 10% information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Microsoft abandonne plus de 1% à Wall Street mardi en début de matinée malgré l'annonce d'un relèvement de 10% de son dividende trimestriel.



Le géant américain des logiciels a accru son dividende trimestriel de sept cents à 75 cents par action, une augmentation qui sera effectif le 14 décembre aux actionnaires enregistrés en date du 16 novembre.



L'action du groupe de Redmond (Washington) perd actuellement 1,2%, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones, qui accuse lui une baisse de 0,7%.



Aux cours actuels, Microsoft était valorisé un peu plus de 2.400 milliards de dollars, non loin derrière la première capitalisation boursière mondiale, à savoir Apple et ses 2.700 milliards.





