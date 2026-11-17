Microsoft a dévoilé mardi, lors de sa conférence Ignite à San Francisco, plusieurs modèles d'intelligence artificielle spécialisés dans la programmation, la cybersécurité, la génération d'images et la transcription. Le groupe américain cherche à renforcer sa compétitivité face à Anthropic et OpenAI en proposant des systèmes aux performances comparables, mais à des coûts d'exploitation sensiblement inférieurs. Cette stratégie repose sur le développement de modèles adaptés à des tâches précises, plutôt que sur la seule recherche de performances maximales avec des systèmes généralistes. Microsoft entend ainsi améliorer l'efficacité économique de ses technologies tout en élargissant leur utilisation dans les entreprises.

Parmi les principales nouveautés figure MAI Code 2, un modèle destiné au développement logiciel qui offrirait, selon Microsoft, des performances proches de celles des solutions concurrentes pour une fraction de leur coût. Le groupe a également présenté un modèle consacré à la cybersécurité, dont l'accès sera initialement réservé à un nombre limité de clients. Cette technologie vise notamment à aider les entreprises à identifier et à traiter les vulnérabilités logicielles, alors que les outils d'IA accélèrent la découverte de nouvelles failles. Microsoft a parallèlement enrichi son portefeuille de modèles dédiés aux images et à la transcription. Mustafa Suleyman, responsable de Microsoft AI, affirme que cette approche s'appuie sur un processus d'amélioration continue permettant d'optimiser simultanément les performances et les coûts, avec l'ambition de dépasser certains concurrents sur des tests spécifiques.

La sécurité constitue également une priorité croissante pour Microsoft, face aux risques associés à des systèmes d'intelligence artificielle toujours plus autonomes. Mustafa Suleyman a notamment évoqué les préoccupations suscitées par le piratage de Hugging Face impliquant, selon les informations rapportées, des agents d'OpenAI. Cet épisode illustre les possibilités d'utilisation malveillante de technologies capables d'identifier et d'exploiter des vulnérabilités informatiques. Le dirigeant considère désormais l'alignement des modèles, destiné à garantir leur conformité aux objectifs et aux contraintes de sécurité, comme sa priorité absolue. Avec cette nouvelle gamme, Microsoft cherche donc à concilier compétitivité technologique, réduction des coûts et maîtrise des risques liés au déploiement de l'intelligence artificielle.