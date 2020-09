Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : la Xbox Series S officialisée Cercle Finance • 08/09/2020 à 11:13









(CercleFinance.com) - Via ses différents comptes Twitter, le groupe Microsoft vient d'officialiser le lancement prochain de la Xbox Series S, promettant 'des performances nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais conçue'. Après de nombreuses fuites, la console, 'petite soeur' de la future Xbox Series X, sera vendue au prix de 299,99 euros. Elle devrait sortir au mois de novembre.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -1.40%