Microsoft : la FTC s'oppose au rachat d'Activision Blizzard

(AOF) - L’autorité de la concurrence américaine (FTC) cherche à empêcher Microsoft d'acquérir Activision Blizzard et ses franchises de jeux vidéo à succès telles que Call of Duty, en alléguant que l'opération de 69 milliards de dollars, la plus importante jamais réalisée par Microsoft et dans le secteur des jeux vidéo, lui permettrait de nuire à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses contenus populaires.

Le géant des logiciels avait dévoilé en janvier son projet de rachat d'Activision Blizzard.

Dans une plainte déposée jeudi, la FTC a souligné les antécédents de Microsoft en matière d'acquisition de contenus de jeux de valeur, prenant l'exemple du rachat ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks. " Microsoft a décidé de faire de plusieurs titres de Bethesda, dont Starfield et Redfall, des exclusivités Microsoft, alors qu'elle avait assuré aux autorités antitrust européennes qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas distribuer les jeux sur des consoles concurrentes ", rappelle le gendarme de la concurrence.

" En contrôlant les franchises à succès d'Activision, Microsoft aurait à la fois les moyens et la motivation pour nuire à la concurrence en manipulant les prix d'Activision, en dégradant la qualité des jeux d'Activision ou l'expérience des joueurs sur les consoles et les services de jeux rivaux, en modifiant les conditions et le calendrier d'accès au contenu d'Activision ou en refusant complètement le contenu aux concurrents, ce qui porterait préjudice aux consommateurs ", prévient la FTC.