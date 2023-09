Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: la CMA prête à autoriser le rachat d'Activision information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni s'est déclarée vendredi satisfaite des concessions proposées par Microsoft dans le cadre de son projet de rachat d'Activision, ouvrant ainsi la voie à une prochaine autorisation de cette opération estimée à 70 milliards de dollars.



Dans un avis publié sur son site Internet, l'autorité britannique de la concurrence estime que les propositions soumises par le géant informatique américain sont de nature à apaiser les problèmes de concurrence qu'elle avait précédemment relevés concernant le marché des jeux vidéo en ligne.



Pour mémoire, le français Ubisoft avait conclu le mois dernier un accord lui octroyant les droits de streaming 'cloud' pour Call of Duty, le jeu-phare d'Activision-Blizzard.



Microsoft avait dû reporter la finalisation de l'acquisition d'Activision, qui devait intervenir cet été, au 18 octobre afin de s'assurer du feu vert des autorités britanniques, le seul restant à obtenir à ce jour.



La décision finale de la CMA est attendue autour du 6 octobre.





