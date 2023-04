Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: la CMA britannique opposée au rachat d'Activision information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 16:11

(CercleFinance.com) - La CMA, l'autorité britannique en matière de concurrence, a annoncé mercredi s'opposer au projet de rachat du groupe de jeux vidéo Activision par Microsoft pour un montant de quelque 69 milliards de dollars.



Dans un avis publié sur son site Internet, la Competition and Markets Authority estime que l'opération est de nature à réduire l'innovation et le choix sur le marché des jeux vidéo en mode 'cloud' en Grande-Bretagne dans les années à venir.



'Microsoft contrôle déjà entre 60% et 70% du marché mondial des services de jeux vidéo en mode 'cloud'', rappelle l'agence.



'L'opération renforcerait encore son avantage sur le marché en lui permettant de mettre la main sur des titres majeurs tels que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft', ajoute la CMA.



A la suite de l'officialisation de l'acquisition, début 2022, le Royaume-Uni avait décidé de lancer une enquête approfondie sur le dossier en septembre 2022.



A Wall Street, le titre Microsoft (+7%) était été peu affecté par la décision de la CMA, les investisseurs préférant se focaliser sur les résultats trimestriels meilleurs que prévu du géant informatique.



Mais le titre Activision Blizzard cédait lui 8,8%: depuis l'annonce de son rachat par Microsoft, en janvier 2022, son cours de Bourse n'a pas presque pas bougé.