Microsoft: la CE envoie sa liste de griefs à propos de Teams

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a adressé mardi une série de griefs à Microsoft, que Bruxelles soupçonne de pratiques potentiellement abusives concernant son logiciel collaboratif Teams.



L'exécutif européen dit avoir informé le géant informatique américain de son avis préliminaire selon lequel il avait enfreint les règles communautaires en matière d'ententes et d'abus de position dominante.



Plus spécifiquement, la Commission explique reprocher à Microsoft d'avoir lié Teams à ses suites bureautiques pour entreprises Office 365 et Microsoft 365.



'Nous craignons que Microsoft puisse conférer à son propre produit de communication Teams un avantage indu par rapport à ses concurrents, en le liant à ses suites de productivité populaires pour les entreprises', explique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



La Commission avait ouvert une enquête en 2023 à la suite d'une plainte déposée par Slack, qui appartient aujourd'hui à Salesforce, suivie d'une seconde plainte de l'allemand alfaview.



La communication des griefs est une étape formelle des enquêtes menées par la Commission qui permet aux parties concernées d'examiner les documents versés au dossier et faire part de leurs observations.



En cas d'infraction, l'UE peut infliger une amende pouvant atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise concernée.





