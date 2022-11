Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: l'UE enquête sur l'achat d'Activision Blizzard information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



La Commission craint que l'acquisition envisagée ne réduise la concurrence sur les marchés de la distribution de jeux vidéo pour consoles et ordinateurs personnels ('PC').



La Commission craint notamment qu'en acquérant Activision Blizzard, Microsoft n'empêche l'accès aux jeux vidéo pour consoles et PC d'Activision Blizzard, notamment 'Call of Duty'.



La Commission va maintenant mener une enquête approfondie sur les effets de l'opération afin de déterminer si ses préoccupations initiales en matière de concurrence sont confirmées.



'Nous devons nous assurer que des opportunités subsistent pour les distributeurs futurs et existants de jeux vidéo pour PC et consoles, ainsi que pour les fournisseurs concurrents de systèmes d'exploitation pour PC ', résume Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence.







Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.71%