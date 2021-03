Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : l'UE autorise l'acquisition de ZeniMax Cercle Finance • 08/03/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de ZeniMax Media par Microsoft Corporation, deux sociétés américaines. ZeniMax est une société qui développe et publie des jeux pour ordinateurs personnels (PC), consoles de jeux et appareils mobiles. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée de l'entité combinée sur le marché en amont et de la présence de concurrents puissants en aval dans la distribution des jeux vidéo.

