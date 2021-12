Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: l'UE autorise l'acquisition de Nuance information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans condition, en vertu du règlement CE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Nuance Communications par Microsoft Corporation.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen ('EEE').



Sur la base de son enquête de marché, la Commission a constaté que l'opération, telle qu'elle a été notifiée, ne réduirait pas sensiblement la concurrence sur les marchés des logiciels de transcription, des services en nuage, des services de communication d'entreprise, de la gestion de la relation client, des logiciels de productivité et des systèmes d'exploitation pour PC.





