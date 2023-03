Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: l'arrivée de l'IA a dopé les audiences de Bing information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Un mois après le lancement des nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle sur son moteur de recherche en ligne, Microsoft a annoncé mercredi que Bing avait franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU).



'Il s'agit d'un chiffre étonnamment remarquable, même si nous restons pleinement conscients que nous demeurons un acteur de petite taille affichant une part de marché à un seul chiffre', a réagi Yusuf Mehdi, le directeur du marketing grand public de Microsoft.



'Ceci dit, cela fait du bien d'être invité au bal', a-t-il ajouté.



Dans un post sur le blog de l'entreprise, Yusuf Mehdi souligne qu'environ un-tiers de ce nombre total d'utilisateurs de Bing sont de nouveaux arrivants sur la plateforme.



D'après le dirigeant, ce succès confirme l'approche de Microsoft consistant à réinventer l'expérience de la recherche en ligne en combinant à la fois résultats de recherche, réponses, chat interactif et créativité.



Au-delà de l'arrivée de nouveaux internautes, Microsoft dit avoir constaté un degré d'engagement accru de la part de ses utilisateurs, qui conduisent chaque jour davantage de recherches sur Bing.





