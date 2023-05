Microsoft: l'achat d'Activision Blizzard autorisé par l'UE information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 12:49

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.



Cette approbation reste néanmoins 'subordonnée au respect intégral des engagements proposés par Microsoft, qui répondent pleinement aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission et représentent une amélioration significative pour le cloud gaming par rapport à la situation actuelle.'



Après une enquête approfondie, la Commission avait estimé que Microsoft pourrait tirer des avantages concurrentiels de cette opération, notamment en matière de distribution de jeux via des services de streaming sur le cloud et que sa position sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC serait renforcée.



En réaction, Microsoft a pris des engagements pour une durée de 10 ans afin de permettre, via des licences gratuites, le streaming de ces jeux dans n'importe quel service de streaming de jeux sur le cloud.



Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive en charge de la politique de concurrence les engagements de Microsoft vont permettre de 'renforcer la concurrence et les possibilités de croissance. '



Compte tenu des réactions du marché, la Commission a conclu que le projet d'acquisition, tel que modifié par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence et débloquerait en fin de compte d'importants avantages pour la concurrence et les consommateurs.