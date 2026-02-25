Microsoft Japon fait l'objet d'une perquisition pour violation présumée de la loi anti-monopole, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission japonaise du commerce équitable a perquisitionné les bureaux de Microsoft Japon mercredi dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'entreprise a abusivement empêché les clients de sa plateforme Azure d'utiliser des services de cloud concurrents, a déclaré à Reuters une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette personne a refusé d'être identifiée car l'information n'est pas publique. La FTC s'est refusée à tout commentaire, tandis que Microsoft Japon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La source a déclaré que les autorités de la concurrence japonaises demanderaient également des éclaircissements à la société mère de Microsoft aux États-Unis. Microsoft Japon est soupçonné de fixer des conditions qui excluent effectivement d'autres services en limitant l'accès à des services populaires sur d'autres plateformes de cloud computing, a déclaré la source. Les autorités de régulation en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis ont examiné séparément les pratiques de Microsoft MSFT.O et d'autres entreprises dans le domaine de l'informatique dématérialisée. Le mois dernier, l'organisme de la concurrence brésilien a ouvert une enquête administrative sur l'unité locale du géant du logiciel concernant ses services d'informatique en nuage.