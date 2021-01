MICROSOFT investit dans la filiale spécialisée dans les véhicules autonomes de GM

(AOF) - General Motors et Cruise, la filiale spécialisée dans les véhicules autonome du constructeur automobile américain, ont annoncé qu'ils avaient débuté une relation stratégique avec Microsoft afin d'accélérer la commercialisation des véhicules à conduite autonome. Le numéro un mondial des logiciels se joindra à General Motors, Honda et à des investisseurs institutionnels pour un nouvel investissement en actions de plus de 2 milliards de dollars dans Cruise, valorisant celui-ci à 30 milliards de dollars.

" Pour exploiter le potentiel du cloud pour les véhicules autonomes, Cruise s'appuiera sur Azure, la plateforme de cloud computing et d'informatique de pointe de Microsoft, pour commercialiser ses solutions de véhicules autonomes ", ont expliqué les deux groupes. General Motors compte lancer 25 véhicules electriques d'ici 2025.

En outre, GM travaillera avec Microsoft, son fournisseur de cloud public privilégié, pour accélérer ses initiatives de numérisation, notamment en matière de collaboration, de stockage, d'intelligence artificielle et de capacités machine learning. GM explorera les possibilités avec Microsoft de rationaliser les opérations dans les chaînes d'approvisionnement numériques, de favoriser la productivité et d'apporter plus rapidement de nouveaux services de mobilité aux clients.

