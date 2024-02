Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: investissements IA et cloud quadruplés en Espagne information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé mardi qu'il prévoyait de quadrupler ses investissements dans l'IA et les infrastructures 'cloud' en Espagne au cours des deux prochaines années.



Le géant technologique américain compte consacrer une enveloppe de 2,1 milliards de dollars à ses projets dans le pays sur la période 2024-2025, son investissement le plus important depuis son arrivée dans le pays, il y a 37 ans.



Microsoft explique avoir l'intention d'installer un centre de données 'cloud' régional dans la communauté de Madrid, en plus d'un 'campus' devant être situé dans la province de l'Aragon, pour les clients et organismes publics d'Europe.



Ces annonces ont été faites mardi par Brad Smith, le président de Microsoft, à l'occasion d'une rencontre avec Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol.



Parmi les projets évoqués entres les deux hommes se trouvent un recours croissant à l'IA au sein de l'administration, un renforcement de la cybersécurité nationale et une consolidation de la cyber-résistance des entreprises espagnoles.



D'après des calculs d'IDC, les projets de centres de données espagnols de Microsoft pourraient générer autour de 8,4 milliards d'euros additionnels au niveau du PIB annuel et créer 69.000 emplois sur la période 2026-2030.





