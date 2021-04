Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : hausse de 38% du bénéfice net au 3e trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre de son troisième trimestre 2020-21, un bénéfice net en hausse de 38% à 14,8 milliards de dollars, soit un BPA de 1,95 dollar, dépassant nettement l'estimation moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) a augmenté de 19% à 41,7 milliards de dollars (+16% hors effets de changes), toujours soutenu par le cloud commercial dont les revenus ont grimpé d'un tiers à 17,7 milliards. Microsoft ajoute avoir distribué à ses actionnaires, au cours des trois mois de la période, dix milliards de dollars sous forme de dividendes et de rachats d'actions, un montant en croissance de 1% en comparaison annuelle.

