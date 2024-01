Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: hausse de 26% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir un BPA en hausse de 26% à 2,93 dollars au titre de son deuxième trimestre 2023-24 (+23% hors effets de changes), ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en augmentation de 25% à 27 milliards de dollars.



Le géant informatique de Redmond a vu ses revenus augmenter de 18% à 62 milliards (+16% à taux de changes constants), soutenus une nouvelle fois par ses activités de cloud dont le CA a grimpé de 24% à 33,7 milliards, avec le succès de sa plateforme Azure.



'En intégrant l'intelligence artificielle à chaque couche de notre pile technologique, nous gagnons de nouveaux clients et contribuons à générer de nouveaux avantages et des gains de productivité dans tous les secteurs', souligne son PDG Satya Nadella.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.28%