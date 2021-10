Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : hausse de 24% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre de son premier trimestre 2021-22, un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 24% à 17,2 milliards de dollars, soit un BPA de 2,27 dollars, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en croissance de 27% à 20,2 milliards. Le chiffre d'affaires du groupe de Redmond (Etat du Washington) a augmenté de 22% à 45,3 milliards de dollars (+20% hors effets de changes), avec en particulier une progression de 50% pour les revenus d'Azure et des autres services de cloud. 'Microsoft Cloud délivre les plateformes et les outils de bout en bout dont les organisations ont besoin pour naviguer en ces temps de transition et de changements', explique le PDG du géant informatique, Satya Nadella.

