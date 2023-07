Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: hausse de 21% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir un BPA en hausse de 21% à 2,69 dollars au titre de son dernier trimestre 2022-23 (+23% hors effets de changes), ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en augmentation de 18% à 24,3 milliards de dollars.



Le géant informatique de Redmond a vu ses revenus augmenter de 8% à 56,2 milliards (+10% à taux de changes constants), tirés une nouvelle fois par ses activités de cloud dont le CA a grimpé de 21% (+23% à taux de changes constants) à 30,3 milliards.



'Nous restons concentrés sur la conduite du changement vers la nouvelle plateforme d'IA, sur l'aide aux clients à utiliser le cloud pour tirer le plus de valeur de leurs dépenses numériques, et sur le levier opérationnel', affirme son PDG Satya Nadella.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.70%