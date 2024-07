Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: hausse de 10% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, un BPA en hausse de 10% à 2,95 dollars et un profit d'exploitation en progression de 15% à 27,9 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 15% à 64,7 milliards.



Le géant informatique de Redmond (Etat du Washington) met en avant des réservations record et un chiffre d'affaires trimestriel de 36,8 milliards de dollars pour Microsoft Cloud, en augmentation de 21% (+22% à taux de change constant).



'En tant qu'entreprise de plateforme, nous nous efforçons de répondre aux besoins critiques de nos clients sur nos plateformes à grande échelle aujourd'hui, tout en veillant à être à l'avant-garde de l'ère de l'IA', commente son président et CEO Satya Nadella.





Valeurs associées MICROSOFT 422,92 USD NASDAQ -0,89%