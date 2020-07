Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : gagne 1%, après 2 analyses positives Cercle Finance • 09/07/2020 à 15:54









(CercleFinance.com) - Les actions de Microsoft sont en hausse de 1% à la Bourse de New York après le relèvement des objectifs de deux bureaux d'analyses. Morgan Stanley a relevé son objectif de 198 dollars à 230 dollars et a donné au titre une note de 'surpondérée', tandis que Wedbush Securities a relevé son objectif de 220 dollars à 260 dollars, le titre étant à 'surperformance'. Dans une note aux clients, Morgan Stanley cite le géant du logiciel 'améliorant sa position à long terme', tandis que Wedbush salue une activité de transaction cloud 'relativement forte' autour d'Azure au cours du trimestre de juin. Wedbush voit 'les entreprises accélérer leur transformation numérique et leur stratégie cloud avec Microsoft d'ici six à 12 mois, la perspective de gros effectifs travaillant à distance dans l'avenir prévisible semblant sur la table avec ce contexte de Covid-19'.

