Microsoft : forte progression des bénéfices au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre de son premier trimestre 2020-21, un bénéfice net non GAAP en hausse de 30% à 13,9 milliards de dollars, soit un BPA de 1,82 dollar, dépassant sensiblement les attentes du marché. Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) a augmenté de 12% à près de 37,2 milliards de dollars, soutenu en particulier par une demande vigoureuse pour le cloud commercial, qui a généré des revenus en hausse de 31% à 15,2 milliards. Microsoft ajoute avoir distribué à ses actionnaires, au cours des trois premiers mois de son exercice, 9,5 milliards de dollars sous forme de dividendes et de rachats d'actions, montant en croissance de 21% en comparaison annuelle.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.51%