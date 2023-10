Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: feu vert de la CMA au rachat d'Activision information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - La CMA du Royaume-Uni annonce avoir donné son feu vert au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, après l'accord d'août dernier par lequel l'éditeur français Ubisoft s'est vu octroyer les droits de streaming 'cloud' pour Call of Duty, le jeu-phare d'Activision.



L'autorité de la concurrence et des marchés britannique a en effet jugé que cette concession permettra de préserver des prix compétitifs et de meilleurs services sur le marché des jeux vidéo malgré la fusion entre Microsoft et Activision.



Pour rappel, l'autorisation au Royaume-Uni constituait la dernière condition requise pour cette opération estimée à 70 milliards de dollars. La réticence de la CMA a retardé la finalisation de ce rapprochement, initialement prévue cet été.





