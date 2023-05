Microsoft : feu vert de Bruxelles pour le rachat d'Activision Blizzard

(AOF) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'Union européenne sur les concentrations, le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. L'autorisation est subordonnée au respect intégral des engagements proposés par Microsoft. L'enquête approfondie menée par Bruxelles sur le marché a montré que Microsoft ne serait pas en mesure de porter préjudice aux consoles concurrentes et aux services concurrents d'abonnement multi-jeux.

Dans le même temps, elle a confirmé que Microsoft pourrait nuire à la concurrence dans la distribution de jeux par les services de streaming de jeux en nuage, et que sa position sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC serait renforcée.

Afin de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission, le groupe informatique américain a proposé plusieurs engagements globaux en matière de licences, pour une durée de 10 ans.

Une licence gratuite sera accordée aux consommateurs de l'espace économique européen (EEE), leur permettant de diffuser en streaming, en utilisant le service de streaming de jeux en nuage de leur choix, tous les jeux actuels et futurs d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles pour lesquels ils disposent d'une licence. Une licence gratuite correspondante sera accordée aux fournisseurs de services de streaming de jeux en nuage, afin de permettre aux joueurs basés dans l'EEE de diffuser en streaming tous les jeux d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles.

Aujourd'hui, Activision Blizzard ne concède pas de licence sur ses jeux aux services de streaming de jeux en nuage, et elle ne les diffuse pas non plus elle-même en streaming. Ces licences garantiront que les joueurs qui ont acheté un ou plusieurs jeux d'Activision dans une boutique pour PC ou pour consoles, ou qui ont souscrit à un service d'abonnement multi-jeux incluant des jeux d'Activision, auront le droit de diffuser ces jeux en utilisant le service de streaming de jeux en nuage de leur choix et de jouer sur tout appareil, peu importe le système d'exploitation utilisé.

Les mesures correctives garantissent également que les jeux d'Activision disponibles pour le streaming auront la même qualité et le même contenu que les jeux disponibles au téléchargement traditionnel.