Microsoft : fermeture des magasins physiques

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un changement stratégique dans ses activités de distribution, avec la fermeture de l'ensemble de ses magasins physiques, mesure qui se traduira par une charge avant impôt d'environ 450 millions de dollars dans ses comptes du trimestre en cours. Le géant informatique précise toutefois qu'il continuera d'investir dans ses canaux de distribution numériques comme le site Microsoft.com, 'atteignant plus de 1,2 milliard de personnes chaque mois sur 190 marchés'. Le groupe de Redmond (Etat du Washington) ajoute qu'il 'va réimaginer les espaces qui servent l'ensemble des clients, y compris les Centres d'Expérience Microsoft opérationnels sur ses campus de Londres, New York, Sydney et Redmond'.

