Microsoft fait pression sur Trump pour qu'il renonce à l'interdiction prévue concernant les technologies chinoises destinées aux centres de données

par Alexandra Alper

Microsoft MSFT.O a fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle renonce à son projet d'interdire les importations chinoises d'un composant clé utilisé dans les centres de données dédiés à l'IA, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Reuters avait rapporté en août que l'administration Trump souhaitait interdire l'importation aux États-Unis de nouveaux modèles d'émetteurs-récepteurs optiques chinois, qui permettent aux données de circuler à la vitesse de la lumière via des câbles à fibre optique au sein des centres de données. La crainte est qu'ils puissent être utilisés par Pékin pour voler des données, installer des logiciels malveillants ou perturber le fonctionnement des centres de données américains.

Microsoft compte 35 centres de données en construction aux États-Unis et 134 autres en projet, selon Cleanview, une société d'analyse de marché qui suit le développement des centres de données. Elle fait partie d'un groupe d'entreprises et d'associations professionnelles qui font valoir auprès de l'administration Trump qu'une telle interdiction pourrait porter un préjudice irréparable à l'avance des États-Unis sur la Chine dans la course à l'IA en ralentissant encore davantage le déploiement des centres de données, ont indiqué les sources.

L'entreprise spécialisée dans le cloud et les logiciels faisait partie d'une poignée de sociétés qui ont rencontré en septembre des responsables du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et du Conseil national de sécurité afin de souligner les défis que poserait une telle interdiction pour la chaîne d'approvisionnement, ont déclaré deux de ces sources.

« Cela risque véritablement de paralyser (le déploiement des centres de données) », a déclaré John Miller, directeur juridique de l'Information Technology Industry Council (ITI), un groupe de lobbying technologique qui a publiquement exhorté l'administration à ne pas aller de l'avant avec une telle interdiction.

Il a précisé que de nombreuses entreprises du cloud avaient déjà acheté les puces d'IA nécessaires à ce déploiement. « Sans émetteurs-récepteurs optiques, ces puces pourraient littéralement rester là, inutilisées, jusqu'à ce que l'on dispose des émetteurs-récepteurs permettant de les relier entre elles », a-t-il ajouté.

Certains centres de données ont besoin de millions d'émetteurs-récepteurs optiques pour relier les serveurs, les routeurs et les commutateurs.

La Commission fédérale des communications (FCC), qui supervise le secteur américain des télécommunications, travaille actuellement sur cette interdiction.

Les efforts déployés par Microsoft et d'autres entreprises, qui n'avaient pas été rapportés auparavant, montrent à quel point les délibérations de l'agence ont semé l'inquiétude dans un secteur qui s'efforce de répondre à la demande croissante de services cloud et d'IA, malgré une opposition grandissante des consommateurs face à la hausse des coûts énergétiques et de la consommation d'eau.

Microsoft n'a pas souhaité faire de commentaire. La Maison Blanche, la FCC et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LES CONCURRENTS AMÉRICAINS MANQUENT D'ENVERGURE

La Chine détient les deux tiers du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques, selon Counterpoint Research . Des entreprises chinoises telles qu'Eoptolink 300502.SZ et Zhongji Innolight 300308.SZ , qui a été ajoutée à la liste du Pentagone des entreprises chinoises soutenues par l'armée, dominent l'offre mondiale et comptent parmi leurs clients les principaux hyperscalers américains.

Les sociétés américaines Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O produisent des technologies qui leur font concurrence, mais elles n'ont pas l'envergure nécessaire pour remplacer les fournisseurs chinois, selon un rapport de la Foundation for American Innovation.

L'ITI a adressé une lettre à la FCC le 13 août, appelant l'autorité de régulation des télécommunications à « s'abstenir d'ajouter des émetteurs-récepteurs optiques » à une liste noire commerciale, en soulignant les « effets potentiels que des perturbations de l'approvisionnement pourraient avoir sur le déploiement des centres de données et le leadership américain en matière d'IA ».

Morgan Stanley a indiqué dans une note adressée à ses clients en octobre que l'administration Trump envisageait d'interdire les émetteurs-récepteurs optiques chinois capables de traiter 3,2 térabits de données par seconde, dont la production ne devrait pas s'accélérer avant 2028, avec une installation à grande échelle prévue en 2029.

Un tel seuil permettrait d'éviter de s'aliéner les entreprises américaines et Pékin, tout en laissant aux fabricants américains de composants optiques le temps d'augmenter leur production.

La FCC ne s'est pas exprimée publiquement sur la question des émetteurs-récepteurs optiques, mais deux de ces sources ont indiqué que le seuil de 3,2 térabits par seconde était à l'étude.

Les législateurs pourraient ne pas vouloir attendre. En septembre, un groupe bipartite de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à interdire au gouvernement fédéral d'équiper les systèmes gouvernementaux sensibles d'émetteurs-récepteurs optiques de fabrication chinoise.

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