Microsoft : extension du partenariat avec LaLiga en Espagne

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce une extension de son partenariat avec LaLiga, la première association de football espagnole, afin d'accompagner la transformation numérique de l'expérience sportive à l'échelle mondiale. Il s'agira notamment de développer des solutions technologiques destinées à l'industrie des médias et du divertissement grâce à l'offre technologique LaLiga Tech. Des nouvelles solutions seront proposés aussi bien aux amateurs de sport (option de diffusion personnalisées, choix des caméras, réalité augmentée...), qu'aux diffuseurs (plateforme de streaming, recommandations personnalisées, services pertinents...) ou aux gestionnaires de sites (innovations en matière de sécurité, expérience 5G unifiée dans les stades...).

