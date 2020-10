Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : extension d'un partenariat avec Rockwell Cercle Finance • 06/10/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Microsoft fait part d'une extension pour cinq ans de son partenariat avec Rockwell Automation pour 'développer des solutions intégrées et prêtes pour le marché, aidant les clients industriels à améliorer leur agilité numérique via la technologie cloud'. 'Les équipes pourront ainsi travailler en souplesse, permettant aux organisations industrielles d'économiser des coûts d'infrastructures, de raccourcir les délais de rentabilisation et d'accroitre la productivité', explique le géant informatique. Les deux groupes ont jusqu'à présent codéveloppé plus de 20 cas d'utilisation dans l'agroalimentaire, les soins personnels et ménagers, ainsi que les sciences de la vie. Les solutions développées par ce partenariat renforceront leurs offres actuelles.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.58%