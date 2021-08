Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : étend sa relation stratégique avec EY information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Microsoft et EY annoncent aujourd'hui l'expansion de leur relation stratégique afin de combiner davantage 'l'ingéniosité commerciale d'EY avec les technologies cloud de Microsoft'. Les deux partenaires évoquent ainsi une opportunité de croissance supplémentaire de 15 Mds$ au cours des cinq prochaines années. La collaboration accrue se concentrera sur le lancement de nouvelles solutions et plateformes aidant les organisations à relever les défis commerciaux et sociétaux à grande échelle grâce à la transformation numérique. 'Cela signifie que nous serons en mesure de fournir une plus grande expertise technique globale pour les stratégies cloud de nos clients ', résume Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft. Il s'agira par exemple de réinventer les opérations de back-office et d'innover dans des secteurs réglementés clés tels que les services financiers, l'énergie, la santé, ou encore la fabrication, indique Microsoft.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.05%