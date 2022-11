Microsoft: étend sa collaboration avec Paysafe information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - Paysafe et Microsoft ont décidé détendent leur collaboration. La solution eCash prépayée paysafecard de Paysafe est désormais acceptée sur Microsoft.com et Xbox.com aux États-Unis et dans huit autres pays d'Europe. La collaboration entre les deux sociétés s'étend désormais sur 31 pays.



' Ce dernier développement signifie que des millions de nouveaux clients aux États-Unis et en Europe qui n'ont pas accès aux solutions de paiement en ligne traditionnelles ou qui préfèrent ne pas partager leurs informations de carte de crédit en ligne peuvent désormais effectuer des achats en espèces sur Microsoft.com et Xbox.com '.



La solution de paiement prépayée paysafecard, disponible dans 50 pays via un réseau de distribution de 700 000 magasins de détail, permet aux consommateurs d'utiliser des espèces pour payer leurs services en ligne.



' À l'aide d'un code à 16 chiffres, les transactions de paiement sont effectuées de manière simple et fiable. Les détails du compte bancaire ou de la carte de crédit ne sont pas requis ' précise le groupe.