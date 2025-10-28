Microsoft et OpenAI concluent un nouvel accord pour permettre à OpenAI de se restructurer

par Stephen Nellis et Deborah Mary Sophia

Microsoft MSFT.O a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au fabricant de ChatGPT de se restructurer en une société d'utilité publique, à la suite de quoi Microsoft détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - ou 27% - dans la startup d'IA.

Les actions de Microsoft ont bondi de 4 % à la suite de cet accord, qui pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse d'OpenAI.

Microsoft a également déclaré avoir conclu un accord avec OpenAI en vertu duquel le fabricant de ChatGPT achètera pour 250 milliards de dollars de services d'informatique en nuage Azure. En échange, Microsoft ne disposera plus d'un droit de préemption pour fournir des services informatiques à OpenAI.

L'accord précédent de Microsoft avec OpenAI lui donnait des droits de propriété intellectuelle sur les produits et modèles d'OpenAI jusqu'en 2030, ou jusqu'à ce qu'OpenAI atteigne l'intelligence générale artificielle (AGI).