Microsoft: enquête sur le Cloud lancée par la CMA

(CercleFinance.com) - Suite à une saisine de l'Ofcom, l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) britannique annonce le lancement d'une enquête sur la fourniture de services d'infrastructure de cloud public au Royaume-Uni, citant nommément Microsoft.



Cette enquête indépendante, qui doit s'achever d'ici avril 2025, vise à déterminer s'il existe des problèmes de concurrence et, le cas échéant, quelles interventions peuvent améliorer la fourniture de ces services pour les clients britanniques.



Dans son étude, l'Ofcom a identifié un certain nombre de caractéristiques dans l'offre de services cloud qui rendent plus difficile pour les clients de changer et d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud, tels que des frais de sortie ou des obstacles techniques.



'Le rapport de l'Ofcom souligne également les préoccupations qu'il a entendues au sujet des pratiques de licence de logiciels de certains fournisseurs de cloud, en particulier Microsoft', ajoute la CMA dans son communiqué.





