Microsoft : en tête du Dow Jones, BofA se montre optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Microsoft enregistre la plus forte hausse de l'indice Dow Jones ce jeudi à la Bourse de New York suite à un relèvement d'objectif de cours de BofA, qui dit s'attendre à de solides résultats trimestriels. Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine, à l'achat sur la valeur, disent avoir porté leur objectif de cours de 305 à 325 dollars. Les professionnels jugent que le chiffre d'affaires du géant des logiciels pourrait dépasser le consensus de 2% à 3% au vu de la vigueur de l'activité de la plateforme 'cloud' Azure et du pack office O365. L'action Microsoft gagne actuellement 1,6%, plus forte progression d'un indice Dow Jones en baisse de 0,1%. Le titre a grimpé de plus de 28% en Bourse depuis le début de l'année.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.41%