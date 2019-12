Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : en justice contre des cybercriminels nord-coréens Cercle Finance • 31/12/2019 à 12:17









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé avoir intenté une action en justice contre un groupe de cybercriminels qui, selon le géant américain des logiciels, opère depuis la Corée du Nord. La plainte contre le groupe que Microsoft appelle 'Thallium' a été déposée en Virginie. Le dossier a abouti à une décision de justice permettant à Microsoft de prendre le contrôle de 50 domaines que le groupe utilisait pour mener ses opérations. Cela signifie que les sites ne peuvent plus être utilisés pour exécuter des attaques. Selon Microsoft, Thallium ciblait des employés du gouvernement, des groupes de réflexion, des membres du personnel universitaire et des militants des droits de l'homme et du nucléaire aux États-Unis, ainsi qu'au Japon et en Corée du Sud.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.86%