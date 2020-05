Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 30/04/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre Microsoft avance ce jeudi de +1%, soutenu par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 200 dollars, saluant les résultats publiés hier. 'Microsoft dispose d'un portefeuille de produits pour soutenir la croissance dans n'importe quel environnement, que ce soit au bureau ou en télétravail. Nous augmentons nos estimations de BPA 2020 et 2021', estime le broker.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.00%