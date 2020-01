Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : en hausse, un analyste salue les résultats Cercle Finance • 30/01/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Le titre Microsoft avance ce jeudi, dans les premiers échanges à New York, de +3%, porté par de solides résultats, qui ont motivé Jefferies à revoir sa cible. L'analyste revoit en effet à la hausse son objectif de cours sur le titre Microsoft, passant de 185 à 195 dollars, appréciant de 'solides résultats' publiés cette nuit par le géant américain. 'Nous pensons que Microsoft est une entreprise diversifiée, avec une excellente visibilité sur une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires soutenue par de multiples moteurs et tendances séculaires dans un avenir prévisible', note le broker, à l'achat sur la valeur.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +2.79%